تضرر سيارات زودت بالمازوت.. الوزير يوضح

فنّد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن يكون للمازوت المسوق على مستوى المحطات التابعة لمجمع "نفطال"، أية أضرار على محركات سيارات الديزل، فيما نفى تسجيل أي حادث بسبب المازوت المنتج من قبل سوناطراك.

وأكد عرقاب، في إجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف يونس حريز، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، بخصوص السيارات التي تضررت أثناء تزويدها بالمازوت غير المطابق للسيارات الجديدة، إن "المازوت الجزائري يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لبيئتنا ويطابق المعايير العالمية."

وأوضح الوزير أن مازوت "نفطال" يتم نقله بوسائل "نفطال" الخاصة قبل تسويقه في محطة الخدمات، مشيرا إلى أن المازوت المنتج حاليا يطابق المواصفات التي تحددها سلطة ضبط المحروقات.