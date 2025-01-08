بورصة الجزائر: إدراج الشركة الناشئة "مستشير" الأسبوع المقبل

سيتم إدراج الشركة الناشئة "مستشير" ببورصة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة، معتبرا أن عملية الاكتتاب في الشركة كانت "جد ناجحة".

جاءت هذه التصريحات في ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم "مستشير" خلال فترة العرض الممتدة من 1 إلى 31ديسمبر 2024، نشطها بوزنادة رفقة المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب وكذا الرئيس المدير العام ل"مستشير"، خير الدين بولفعة.

وأوضح بوزنادة أن "الادراج الرسمي لشركة مستشير بالبورصة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتمكن المساهمون من البدء في التداول".

وبخصوص عملية الاكتتاب، أكد المسؤول أنها كانت "جد ناجحة" حيث بلغت نسبة الطلب على الأسهم فاقت المعروض 119,69 بالمائة. وبلغ عدد الأسهم المطلوبة 149 ألف و615 سهم، مقابل 125 ألف سهم مطروحة للبيع (25 بالمائة من رأسمال الشركة)، يضيف بوزنادة معتبرا هذا النجاح "ثمرة جهود مشتركة بذلها مختلف الأطراف الفاعلة".

ويقدر المبلغ الذي تم جمعه خلال العملية ب 94.625 مليون دج وفقا لرئيس لجنة "كوسوب" الذي أشار إلى أن الاسهم المطروحة تم بيعها لصالح 306 مكتتبا، منهم 257 شخص طبيعي (62 ألف و500 سهم) و 29 موظف ومستشار لدى شركة "مستشير" )12 الف و500 سهم( وكذا 20 شخص معنوي جزائري (50 الف سهم).

وينتمي هؤلاء المكتتبين إلى 45 ولاية، على رأسها الجزائر العاصمة التي احتلت المرتبة الأولى بـ 39 ألف و453 سهما عن طريق 71 مكتتب أي بنسبة 31.56 بالمائة من مجموع الأسهم المباعة.

وجاءت في المرتبة الثانية ولاية بجاية ب24 ألف و725 سهم اشتراها خمسة مكتتبون أي ما يمثل 19.78 بالمائة من إجمالي الاسهم متبوعة بولاية سطيف بـ 14 ألف و204 سهم طلبه 11 مكتتبا، مسجلة بذلك 11.36 بالمائة من المجموع الكلي من الأسهم المباعة. وبالمناسبة، أبرز بوزنادة دور لجنة "كوسوب" في دعم الشركات الناشئة وتعزيز نظامها البيئي من خلال إنشاء قسمين جديدين في البورصة: قسم النمو والقسم الناشئ، اللذان تم إطلاقهما بموجب النظام العام الجديد لبورصة القيم، الصادر في جانفي 2024.

ويرتقب أيضا -حسب المتحدث- صدور "قريبا" نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الخاص بصناديق التوظيف الجماعي برأسمال مخاطر، وهو نوع تمويلي يلائم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

من جهته، اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، أن ادراج الشركة الناشئة "مستشير" ببورصة الجزائر يمثل "حدثا هاما" خاصة وأن هذه الشركة استطاعت ادراج نفسها بعد سنتين فقط من النشاط، مؤكدا تجند مؤسسته "لاستقبال ومرافقة هذا النوع من الشركات".

أما الرئيس المدير العام ل"مستشير"، فقد أشاد بدور السلطات العليا في تعزيز بيئة الشركات الناشئة، مشيرا في ذات السياق إلى أن شركته "قد أودعت طلبا لتصبح راعي في بورصة الجزائر في قسم النمو أين ستتمكن مستقبلا من مرافقة المؤسسات الناشئة خلال جميع مراحل ادراجها في البورصة".

وكانت لجنة "كوسوب" قد منحت تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بشركة "مستشير" لرفع رأسمالها، عن طريق اللجوء العلني للادخار في نوفمبر 2024 بطرح 125 ألف سهم بسعر اكتتاب قدر ب 760 دج للسهم الواحد.

وتعد "مستشير" الحائزة على وسم "شركة ناشئة" سنة 2022، شركة خدمية متخصصة في مجال الاستشارات، توفر منصة رقمية تربط المستشارين والخبراء بالشركات التي تبحث عن الاستشارات.