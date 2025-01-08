ناشطة سويدية شهيرة تشيد بصمود الشعب الصحراوي

أشادت الناشطة السويدية في مجال المناخ والتغير البيئي غريتا تومبيرغ بصمود الشعب الصحراوي وتشبثه بحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية.

جاء ذلك خلال زيارة التضامن التي تقود الناشطة تومبيرغ إلى مخميات اللاجئين الصحراويين ومشاركتها في الندوة الدولية التضامنية مع الشعب الصحراوي التي احتضنتها ولاية بوجدور، حيث وقفت غريتا تومبيرغ على صمود الشعب الصحراوي وتمسكه بحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير من خلال لقاءات جمعتها مع مختلف مكونات الشعب الصحراوي.

وأدانت الناشطة السويدية تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، داعية إياه إلى تحمل مسؤولياته في ايجاد حل يمكن الصحراويين من تقرير مصيرهم.

الشابة السويدية ناشطة في مجال المناخ والتغير البيئي والآثار المدمرة لذلك على البشر والطبيعة وعلى كوكب الأرض.

واشتهرت في جميع أنحاء العالم ولها ملايين من الاتباع واستمع لها كبار العالم وتدخلت في مؤتمرات الأمم المتحدة حول المناخ.