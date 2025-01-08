دراسة لتحويل الكوابل الكهربائية المارة فوق السكنات

كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن اطلاق دراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، تتعلق بتحويل الكوابل الكهربائية المارة فوق السكنات إلى مناطق أكثر أمانا.

جاء ذلك في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة.

واعتبر الوزير أن مرور الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي والمتوسط فوق مساكن هي ظاهرة أصبحت تشكل "هاجسا" للدولة وللمواطنين، حيث تعاني العديد من الولايات منها نتيجة توسع البناء تحت ممرات الارتفاق الخاصة بالمنشآت الطاقوية.

وأضاف أنه "بالنظر لخطورة هذه الظاهرة، وحرصا على إيجاد حل شامل وجذري على المستوى الوطني، فإن القطاع قام بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، بإطلاق دراسة مشتركة لإمكانيات تحويل هذه الكوابل إلى مناطق أكثر أمانا على السكان".

وأضاف الوزير أنه "في انتظار انهاء هذه الدراسة، تم إعطاء تعليمات لشركة سونلغاز بإعطاء الأولوية للشروع في تحويل الكوابل المارة على المدارس وفضاءات اللعب لضمان أمن الأطفال وسلامتهم من كل خطر محتمل"، يضيف عرقاب، مؤكدا أن "هذه العملية قائمة حاليا، حيث تم فعليا تحويل العديد من هذه المنشآت، في حين سيتم التكفل ببقية المناطق حالة بحالة".