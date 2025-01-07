كأس الجزائر .. مواجهات واعدة

تنطلق غدا الجمعة مقابلات الدور السادس عشر من كأس الجزائر والذي يعد بالإثارة والتشويق نظرا لما يحتويه من مقابلات قوية.

أول قمة يحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، غدا، وتجمع بين صاحب الأرض، شبيبة القبائل، والضيف القادم من العاصمة، اتحاد الحراش، الذي ينافس بقوة على ورقة الصعود في الرابطة الثانية هواة (وسط -شرق)، وهي مقابلة ستجرى بشبابيك مغلقة بعد نفاذ جميع التذاكر المطروحة على منصة "تذكرتي".

كما تتجه الأنظار إلى داربي الغرب بين اتحاد بلعباس وشباب تموشنت، فيما يتوقع تسجيل إثارة في مواجهتي نادي تقرت-مولودية البيض ووفاق سطيف-شبيبة جيجل.

وتقام الدفعة الثانية من مقابلات هذا الدور بعد غد السبت، تتصدرها مواجهة اتحاد عنابة-مولودية بجاية التي يتوقع أن يحضرها جمهور غفير بملعب الثامن ماي 1956 بمدينة بونة.

وتبقى خمس مواجهات تجرى في أيام مختلفة منها مقابلة رائد القبة-شبيبة الساروة التي تعد بالكثير، أما قمة الدور دون منازع فستجمع بين منشطي نهائي الموسم الماضي، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ويحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

برنامج مباريات الدور الـ 16 لكأس الجزائر في كرةالقدم، للموسم الكروي 2024-2025 المقررة في الفترة من 10 جانفي إلى 20 فيفري 2025:

الجمعة 10 جانفي 2025:

اتحاد بلعباس (ما بين الجهات) - شباب تموشنت

شبيبة القبائل (ر1) - اتحاد الحراش (ر2)

نادي توقرت (ما بين الجهات) - مولودية البيض (ر1)

شبيبة بجاية (ما بين الجهات) - أمل العلمة (ما بين الجهات)

وفاق سطيف ( ر1) - شبيبة جيجل (ر2)

السبت 11 جانفي 2025:

شباب بني تامو (ما بين الجهات) - اتحاد سدراتة (ما بين الجهات)

اتحاد سطيف (ما بين الجهات) - مولودية وهران (ر1)

اتحاد عنابة (ر2) - مولودية بجاية (ما بين الجهات)

نجم القليعة (ر2) - اتحاد بسكرة (ر1)

ترجي مستغانم (ر1) - شبيبة تيارت (ر2)

اتحاد الشاوية (ر2) - اتحاد الكرمة (ما بين الجهات)

الأحد 12 جانفي 2025 :

نادي بارادو - شباب حي الجبل (ما بين الجهات)

الثلاثاء 14 جانفي 2025 :

رائد القبة (ر2) - شبيبة الساورة (ر1)

الأربعاء 5 فيفري 2025 :

أولمبيك أقبو (ر1) أو شباب قسنطينة (ر1) - مستقبل ارزيو (الجهوي الاول)

الأحد 9 فيفري 2025:

اتحاد الجزائر (ر1) أو أولمبي مقران (ر2) - نجم مقرة (ر1)

الخميس 20 فيفري 2025:

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر (ر1) .