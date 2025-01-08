الطريق السيار جن جن-العلمة: إعادة هيكلة المشروع

كشف وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، عن عمل دائرته الوزارية على إعادة هيكلة عقد مشروع إنجاز منفذ الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن (جيجل) والعلمة (سطيف) من أجل استكمال انجازه.

وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول مصير المشروع أوضح رخروخ أن الوزارة ''تعمل على اعداد ملحق قانوني يمكن من منح إنجاز أجزاء من هذا المشروع لشركات غير تلك المتعاقد معها كحل أمثل لاستكمال المشروع في أقرب الآجال".

وبالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها هذا المشروع، الذي يمتد على طول 110 كلم، سيتم، حسب الوزير، تسليم مقطع طوله 13 كلم من جهة ولاية جيجل و17 كلم من جهة ولاية سطيف قريبا، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستعمل على استكمال المشروع ''مع حلول سنة 2026".