جديد إدارة مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، تعيين اللاعب السابق للفريق مراد مزيان في منصب المدير الرياضي.

وحسب بيان النادي فإن هذا التعيين يأتي في "إطار تعزيز الهيكل الإداري للنادي، والاعتماد على الكفاءات التي تمتلك خبرة ومعرفة بتاريخ الفريق وطموحاته المستقبلية".

وكانت إدارة مولودية وهران قد أجلت الحسم في مسألة بقاء مدرب الفريق الأول، إيريك شال، من عدمه إلى ما بعد لقاء كأس الجمهورية أمام اتحاد سطيف، المقرر هذا السبت.

ويتواجد المدرب الفرانكو مالي في مفكرة الاتحادية النيجيرية لكرة القدم من أل الإشراف على المنتخب الأول.