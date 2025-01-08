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تدابير جديدة لفائدة أعوان الحرس البلدي

9 جانفي 2025 ()

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أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، على اتخاذ تدابير تنظيمية وعملية من أجل استجابة لانشغالات أعوان الحرس البلدي.

وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، نقلتها وكالة الانباء الجزائرية، كشف مراد أن مصالح دائرته الوزارية عكفت على "اتخاذ العديد من  التدابير التنظيمية والعملية من أجل الاستجابة لانشغالات هذه الفئة".

ونوه مراد، بالتضحيات "أعوان الحرس البلدي خلال فترة مضت عانى فيها الشعب الجزائري من ويلات العنف الهمجي وكابدت فيها الدولة الجزائرية، عناء الحفاظ على استقرار مؤسساتها واستتباب الأمن الذي تنعم به بلادنا اليوم".  

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