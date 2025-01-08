العثور على جثث 3 شبان مفقودين تحت ردم بناية منهارة بقسنطينة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، ليلة امس، من العثور على جثث ثلاث شبان كانوا مفقودين تحت ردم بناية ذات طوابق، انهارت منذ أيام، حيث ابلغ بعض المواطنين وعائلات قاطنة بالحي عن المفقودين مما ادى الى تدخل ذات المصالح وعناصر الشرطة والدخول في رحلة بحث انتهت بانتشال الجثث وتأكيد بلاغ المواطنين.

وحسب بيان عن مصالح الحماية المدنية، فإن ذات المصالح "تدخلت تبعا لتصريح بعض المواطنين، عن تواجد 3 اشخاص من جنس ذكر اعمارهم كانت عند 20،23 و33 سنة مفقودين منذ أيام مع إحتمال وجودهم داخل البناية المنهارة بتاريخ 4 جانفي 2025 بحي الأطباء رقم 32 بوصوف بلدية قسنطينة، حيث سارعت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة بالتدخل ليلة الخميس، بعملية بحث وتعرف بموقع البناية المنهارة على أساس إحتمال وجود 3 ضحايا مفقودين، والاستعانة بالفرقة السينوتقنية الكلاب المدربة ليتم العثور على جثثهم في الأخير".

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية قسنطينة، فأن "البناية المنهارة كانت محل زيارة معاينة من طرف مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، يومي 1 و 3 جانفي 2025 بطلب من صاحب البناية، حيث لوحظت تشققات وتصدعات على مستوى جدران الطابق الأرضي للبناية وأعطيت الأوامر لصاحبها بإخلاؤها ومنع أي شخص من التقرب إليها لأنها مهددة بالإنهيار".

هذا وقد تدخلت مفرزة الدعم والتدخل الأولى لولاية قسنطينة والمتكونة من أكثر من 50 عون بمختلف الرتب وفرقة البحث والتدخل في الاماكن الوعرة، وبالتنسيق مع مصالح الشرطة في موقع البنائة المنهارة، وبتسخيرة من والي ولاية قسنطينة تدعمت وسائل البحث بآليات وشاحنات تابعة لمديرية الأشغال العمومية ليتم العثور على جثث الضحايا في حدود الساعة 20 و34دقيقة وتحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.