بيان هام لوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، في بيان لها اليوم الخميس، عن مباشرة مصلحة الحالة المدنية في تقديم خدماتها كل يوم سبت ابتداء من 11 يناير المقبل وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

وجاء في البيان "تنفيذا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية بغية التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا وعملا بتوجيهات السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، تنهي وزارة الشؤون الخارجية إلى علم كافة المواطنين أن مصلحة الحالة المدنية ستباشر، ابتداء من تاريخ 11 جانفي 2025، في تقديم خدماتها كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء".

وأوضحت الوزارة أن هذا اليوم يخصص "لتقديم الخدمات المتعلقة حصرا باستخراج وثائق الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق الموجهة للاستعمال خارج الوطن".