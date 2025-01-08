حلقة جديدة في القبضة الحديدية بين الجزائر وفرنسا

أعادت الجزائر إلى فرنسا، مساء الخميس، المؤثّر الجزائري "بوعلام" الذي كانت باريس رحّلته في اليوم نفسه إلى البلاد، وذلك بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول أراضيها، وفقا لوكالة فرانس براس، ولم يذكر المصدر سبب اعادة السلطات الجزائرية المعني إلى فرنسا.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصدر أمني فرنسي، إن "الجزائر أعادت إلى فرنسا، مساء الخميس، الناشط الجزائري بوعلام الذي كانت باريس رحّلته في اليوم نفسه إلى بلده". وأضافت أن "السلطات الجزائرية منعت الناشط بوعلام "ناشط على منصة تيك توك" من دخول أراضيها".

وكان الناشط الجزائري "بوعلام" قد جرى توقيفه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في مدينة مونبلييه، جنوبي فرنسا، على خلفية نشره فيديو على منصة "تيك توك"، اعتبرته السلطات الفرنسية دعوة إلى العنف.

وتشن السلطات الفرنسية منذ أيام حملة واسعة تستهدف مؤثرين جزائريين مقيمين بفرنسا، في عز أزمة دبلوماسية بين البلدين، أججتها مؤخرا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضية توقيف بوعلام صنصال، التي داس بها على كل الأعراف الدبلوماسية، حين قال إن توقيف صنصال "لا يشرف الجزائر".