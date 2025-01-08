ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية مؤخرا، إلى عشرة أشخاص على الأقل.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس قوله: "إنه جار تحديد هوية جميع حالات الوفاة جراء الحرائق وإبلاغ ذويهم بعد ذلك".

وكانت الرياح القوية قد أججت الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الرياح يمكن أن تعصف في المنطقة لعدة أيام، وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة، في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.



