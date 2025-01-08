تحديد موعد انتخابات "الفاف"

يعرف الاتحاد الجزائري، خلال الفترة المقبلة، نشاطا كبيرا بمناسبة عقده ثلاث جمعيات عامة، الأولى استثنائية لتكييف القانون الأساسي، والثانية عامة لتقديم الحصيلتين المالية والأدبية، والثالثة انتخابية لتعيين رئيس "الفاف" خلال العهدة الأولمبية المقبلة.

وستكون البداية، غدا السبت، في نادي الجيش ببني مسوس، حيث ستعقد الجمعية العامة الاستثنائية والتي يتضمن جدول الأعمال فيها، نقطتين: الأولى ستكون التصويت على مسودة القانون الأساسي الجديد لـ"الفاف" بكل التعديلات التي شملته.

وتتضمن النقطة الثانية انتخاب لجنتي الانتخابات والطعون اللتين ستسهران على تحضير الجمعية العامة الانتخابية المقبلة. وفي هذا السياق كشف مصدر عليم أن "الفاف" رشحت 3 أعضاء لتشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات، و3 أعضاء للجنة الطعون مع عضوين مستخلفين لكل لجنة، سيتم التصويت عليهم خلال الجمعية العامة الاستثنائية غدا.

وشدد ذات المصدر على أن الاختيار وقع على شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى الجمعية العامة، ولديها خبرة في مجال القوانين.

وسيكون الموعد الثاني لـ"الفاف" يوم السبت 1 فيفري المقبل، بمناسبة عقد الجمعية العامة الخاصة بعرض التقريرين الأدبي والمالي للرئيس وليد صادي، ومكتبه الفدرالي والخاص بسنة 2024، وهو الموعد الذي يسبق الموعد الأهم الخاص بالجمعية العامة الانتخابية، والتي تحدد تاريخها يوم الخميس 27 فيفري المقبل بنادي الجيش دائما.

وفي هذا السياق، تشير كل المعطيات وتصب كل السناريوهات في توجه وزير الرياضة الحالي لخلافة نفسه من أجل عهدة مقبلة، هو الذي فتح لنفسه، عبر التعديلات الجديدة على القانون الأساسي، والتي سيتم المصادقة عليها غدا، الباب من أجل البقاء في مبنى دالي براهيم لثلاث عهدات كاملة، هو (صادي) الذي سيكون بعدها بأيام (بعد عقد الجمعية العامة الانتخابية) على موعد مع الظفر بعضوية المكتب التنفيذي لـ"الكاف" في القاهرة (مرشح وحيد بعد انسحاب التونسي جنيح) ليكون بالتالي أول شخصية رياضية يجمع ثلاثة مناصب هامة، الوزارة ورئاسة "الفاف" وعضوية المكتب التنفيذي لـ"الكاف".