والي ميلة يقرر غلق أسواق الماشية مؤقتا

أصدر والي ميلة قرارا يقضي بالغلق المؤقت لأسواق الماشية الموجودة على تراب الولاية، بكل من زغاية، فرجيوة، الڤرارم، شلغوم العيد، تاجنانت، التلاغمة ووادي العثمانية، وكذا منع نقل الماشية من وإلى تراب الولاية، حسب ما كشفه مصدر عليم.

وجاء ذلك بناء على اقتراح من مدير المصالح الفلاحية، اعتمادا على تقرير المفتشية البيطرية رقم 021 والمؤرخ في 8 جانفي 2025، والذي تضمن اقتراح غلق مؤقت لأسواق الماشية (أغنام وماعز)، بسبب ظهور بؤر للحمى القلاعية عند الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة.

وقد أمر الوالي كل الجهات المعنية بتنفيذ القرار ومراقبة الأسواق وحركة تنقلات الماشية. بينما لم يعلن لحد الآن عن أية إصابات بالوباء المذكور على مستوى الولاية.



