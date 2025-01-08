الهادي ولد علي يهاجم بن شيخة من جديد

انتقد رئيس مجلس ادارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، من جديد المدرب عبد الحق بن شيخة بسبب الطريقة التي غادر بها الفريق والتصريحات التي رافقت قراره بالرحيل.

وكشف ولد علي في تصريحات للإذاعة الوطنية بأن رغبة "الجنرال" في الرحيل سبقت المباراة الأخيرة أمام ترجي قالمة "بن شيخة أبلغني بعد مباراة قالمة أنه كان يرغب في الرحيل من الفريق منذ الخسارة أمام مولودية الجزائر" قال ولد علي الذي شدد في معرض تصريحاته بأن الناخب الوطني السابق استفاد من كل الظروف التنظيمية والبشرية من أجل أداء عمله وتابع "هو الذي أراد الرحيل، نحن لم ندفعه إلى ذلك، بالعكس الادارة وفرت له كل ظروف العمل والجميع قدم له يد المساعدة ومن جهتنا عملنا معه باخلاص من أجل مصلحة الفريق"

واستنكر ولد علي الظروف التي ترك فيها الحق بن شيخة وأضاف "بن شيخة لم يحترم فريق شبيبة القبائل، وإذا كان أراد الإستقالة فكان عليه أن يؤجل ذلك لما بعد مباراة الكأس أمام الحراش و إنتظار نهاية مرحلة الذهاب"

كما استنكر الوزير الأسبق التصريحات التي أطلقها الناخب الوطني الأسبق بحق فريقه على حد قوله وعقب على ذلك بقوله "شبيبة القبائل أسست للعب الألقاب و فقط و الظروف هي من جعلت شبيبة القبائل يلعب البقاء في آخر المواسم ، عقلية التتويج بالألقاب مرسخة في شبيبة القبائل من الفئات الشبانية لغاية فريق الأكابر"

وعن مستقبل العارضة الفنية لـ"الكناري" أكد ولد علي في ختام تصريحاته بأن العمل جار من أجل ايجاد خليفة لبن شيخة مؤكدا بأن التفاوض سيكون مع مدربين يحملون مشروعا على المدى البعيد.