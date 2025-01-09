رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره التشادي

حل كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بالعاصمة نجامينا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، إذ سلم لمحمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية التشاد، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان الوزارة، عبر حسابها على "الفايسبوك"، اليوم الجمعة، أنه "أثناء هذا اللقاء، أبلغ كاتب الدولة التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى نظيره التشادي، واستعداده للعمل سويا مع أخيه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين".

من جانبه، عبر الرئيس التشادي عن "تطلعه لمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين". كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها، وكذا تعزيز التنسيق البيني على المستوى الإقليمي والدولي، حسب ذات البيان.