غارات عنيفة على اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية بتنفيذ أكثر من 20 غارة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة في هجوم كبير ضد أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثي) نفذ بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وقالت القناة الـ 14 العبرية أن 3 موجات من الضربات تمت في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة تضمنت مواقع تحت الأرض، بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وقالت هيئة البث العبرية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن 20 مقاتلة شاركت في الهجوم وألقت 50 قنبلة، مؤكدة أن المقاتلات نفذت عملية تزود بالوقود في الجو.