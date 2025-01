Accident de la route mortel à Sidi Bel Abbès

Les services de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont intervenus ce vendredi suite à un accident de la route mortel, survenu à la suite d'une collision entre un camion et une voiture sur la route régionale N°39 A2, reliant les communes de Boukhanfis et Sidi Khaled, lit-on dans un communiqué de la Protection Civile.

Selon le même communiqué, l'accident a fait deux victimes décédées sur le coup, de sexe masculin, âgées de 28 et 42 ans, ainsi qu'une troisième victime souffrant de multiples blessures, qui a été transférée aux urgences de l'hôpital de Sidi Bel Abbès.