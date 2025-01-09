مولودية الجزائر تبقي على حظوظها في التأهل

حقق نادي مولودية الجزائر، سهرة اليوم الجمعة، فوزا ثمينا لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا، ضد نادي "تي بي مازمبي"الكونغولي"، انتصار يبقي حظوظ عميد الأندية الجزائرية للتأهل للدور المقبل.

وفاز رفاق أندي ديلور، بهدف دون رد، سجله أكرم بوراس عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 36 من اللقاء.

ومن الممكن أن تضمن المولودية العاصمية التأهل للدور المقبل قبل لقاء الجولة السادسة، في حالة فوز نادي الهلال السوداني يوم الأحد أمام يونغ افريكانز التنزاني، في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ملعب الهلال، في اللقاء الثاني للمجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا 2025.