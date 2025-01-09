آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

مولودية الجزائر تبقي على حظوظها في التأهل

10 جانفي 2025 ()

38serv

+ -

حقق نادي مولودية الجزائر، سهرة اليوم الجمعة، فوزا ثمينا لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا، ضد نادي "تي بي مازمبي"الكونغولي"، انتصار يبقي حظوظ عميد الأندية الجزائرية للتأهل للدور المقبل.

 وفاز رفاق أندي ديلور، بهدف دون رد، سجله أكرم بوراس عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 36 من اللقاء.

 ومن الممكن أن تضمن المولودية العاصمية التأهل للدور المقبل قبل لقاء الجولة السادسة، في حالة فوز نادي الهلال السوداني يوم الأحد أمام يونغ افريكانز التنزاني، في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ملعب الهلال، في اللقاء الثاني للمجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا 2025.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    ارتفاع أسعار النفط..هذا هو سعر النفط الجزائري

    7193 قراءة
  • 3

    روتايو يخرج عن ثقافة الدولة تجاه الجزائر

    6228 قراءة
  • 4

    الجزائر تفجر خلافا داخل الحكومة الفرنسية

    4906 قراءة
  • 5

    شاوشي يقصي شبيبة القبائل (فيديو)

    4866 قراءة