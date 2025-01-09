أمطار غزيرة تجتاح 17 ولاية (تحديث)

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أمطارا غزيرة ورياحا قوية، تجتاح وسط وشرق البلاد.

وأفادت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة، تصل كميتها المتساقطة بين 20 و40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا، على ولايات: عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، المدية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة وسوق أهراس، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، وتستمر إلى غاية الثالثة، فجر يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت نشرية خاصة أخرى، إلى تساقط أمطار غزيرة، تصل كميتها ما بين 30 و50 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 70 ملم محليا، ستمس ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من 23:00 ليلا، لتستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الإثنين المقبل.

فيما ستعرف ولايات: عنابة، الطارف، سكيكدة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، بومرداس والجزائر العاصمة، رياحا قوية، تتعدى سرعتها 70 كلم/سا، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وأضاف المصدر نفسه، أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير رمال كثيفة، تجتاح ولايات: بسكرة، المسيلة والجلفة، وذلك ابتداء من السادسة مساء، لتستمر إلى غاية صباح يوم غد الأحد.