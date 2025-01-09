أمطار ورياح قوية تجتاح 25 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أمطارا غزيرة ورياحا قوية، تجتاح وسط وشرق البلاد.

وأفاد تنبيه لذات المصالح، نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تتعدى 20 ملم محليا، تتساقط على ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي زوز، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، وتستمر إلى غاية الثالثة، فجر يوم غد الأحد.

فيما ستعرف ولايات: عنابة، الطارف، سكيكدة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، بومرداس والجزائر العاصمة، رياحا قوية، تتعدى سرعتها 70 كلم/سا، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وأضاف المصدر نفسه، أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير رمال كثيفة، تجتاح ولايات: بسكرة، المسيلة والجلفة، وذلك ابتداء من السادسة مساء، لتستمر إلى غاية صباح يوم غد الأحد.