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مجتمع

وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور مروع بمعسكر

11 جانفي 2025 ()
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توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور أليم وقع، صباح اليوم السبت، بولاية معسكر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على الساعة الثامنة صباحا، إثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 06، في بلدية ودائرة وادي التاغية.

الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و66 سنة، إذ تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، كما خلف الحادث ثلاثة جرحى كانوا في حالة صدمة وتم إسعافهم في عين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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