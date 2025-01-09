الجمعية العامة لـ"الفاف" تصادق بالإجماع على القانون الأساسي

صوّت أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، بالإجماع على مسودة القانون الأساسي الجديد لـ"الفاف"، وهذا خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي احتضنها نادي الجيش ببني مسوس.

ومن بين أهم التعديلات التي يحملها القانون الأساسي الجديد لـ"الفاف"، تحديد عهدة الرئيس بثلاث عهدات متتالية أو منفصلة، اشتراط الحصول على عضوية المكتب الفدرالي للمترشح لرئاسة "الفاف"، ومعها المستوى الجامعي أو ما يعادله، إدماج جمعية المدربين وجمعية اللاعبين والحكام (كأعضاء في تركيبة الجمعية العامة لـ"الفاف") واعتبار أعضاء الجمعية العامة أشخاصا معنويين وليسوا طبيعيين، واستقلالية اللجان الخاصة بالانتخابات والطعون، وأن تشكل لجنة التحكيم من حكام دوليين سابقين.

كما صوّتت الجمعية العامة التي ترأسها رئيس "الفاف" وزير الرياضة، وليد صادي، بالإجماع أيضا، على ترشيح المكتب الفدرالي، للأساتذة نقنوق عثمان وبوعوينة عبد الرحمن وسلال حكيم وبوزيكر محمد وبهلول فريد، لتشكيل لجنة الانتخابات لعهدة 4 سنوات، والأساتذة عصمان مصطفى، مشري مروان وبن داود محمد للجنة الطعون خلال ذات الفترة. وستكون أولى مهام هذه اللجان التحضير والإشراف على الجمعية العامة الانتخابية المقررة بتاريخ 27 فيفري المقبل.

وعرفت الجمعية العامة حضور عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية، من بينهم عضو منتخب جبهة التحرير، محمد معوش، والناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ومدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوڤرة.