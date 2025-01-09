صادي يعلن نيته في الترشح لانتخابات "الفاف"

أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وزير الرياضة، عن نيته في الترشح لخلافة نفسه لعهدة جديدة، وهذا خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة بتاريخ 27 فيفري المقبل.

وقال صادي في تصريح للتلفزيون العمومي، أعقب تصويت أعضاء الجمعية العامة لـ"الفاف" على القانون الأساسي الجديد، خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي جرت اليوم بنادي الجيش ببني مسوس، بأنه قرر ترشيح نفسه لعهدة أولمبية جديدة.

وكان صادي (45 سنة) قد انتخب في سبتمبر 2023 رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا للرئيس المستقيل، جهيد زفيزف، ليكمل بالمناسبة العهدة الأولمبية التي بدأها الرئيس الأسبق، شرف الدين عمارة، في أفريل 2021.

لاحقا، توجه صادي، عبر تصريحات صحفية، بالشكر لأعضاء الجمعية العامة على الثقة التي منحها أعضاء الجمعية العامة لـ"الفاف" لمشروع تعديل القانون الأساسي، رغم التأخير الكبير الذي ميز هذه العملية، وقال في هذا الخصوص: "تأخرنا كثيرا في هذه العملية، وهذا الشيء أساء إلى سمعة الجزائر لدى الهيئات الدولية، لا يخفى عليكم أن مشروع التعديل والمطابقة مجمد منذ 2018، اليوم وفّينا بوعدنا".

كما تحدث صادي بقبعه الوزير هذه المرة عما وصفه ضرورة تكاثف الجهود للنهوض بالرياضة الجزائرية، وشدد على ضرورة إشراك الأندية المحترفة، في ذلك عبر بما وصفه ضرورة الدفع بالاختصاصات الرياضية الأخرى في هذه الأندية بعيدا عن كرة القدم، وقال: "يجب أن تكون هناك إرادة، لمسنا تجاوبا إيجابيا من الأندية المحترفة، يجب أن نفتح المجال عبر النادي الهاوي لعدة اختصاصات لديها بعيدا عن كرة القدم، النادي الهاوي يجب أن يكون له دور فعال ليس في كرة القدم فقط، حلمي يبقى أن نكون أبطالا أولمبيين من أندية محترفة، مادام أن لديها الإمكانيات والميزانيات المالية المعتبرة".