Sadi annonce son intention de se présenter aux élections de la FAF

Le président de la Fédération Algérienne de Football et ministre des Sports, Walid Sadi, a annoncé son intention de se présenter pour un nouveau mandat lors de l'assemblée générale élective prévue pour le 27 février prochain.

Sadi a déclaré, dans une interview à la télévision publique, après le vote des membres de l'assemblée générale de la FAF sur le nouveau règlement interne, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui au Club de l'Armée à Bani Messous, qu'il avait décidé de se porter candidat pour un nouveau mandat olympique.

Sadi (45 ans) avait été élu en septembre 2023 président de la FAF, succédant au président démissionnaire, Djamel Zefizef, pour terminer le mandat olympique entamé par l'ancien président, Chérif Mellal, en avril 2021.

Sadi a exprimé, dans des déclarations à la presse, ses remerciements aux membres de l'assemblée générale pour la confiance qu'ils ont accordée au projet de modification du règlement interne, malgré le retard considérable qu'a connu ce processus. Il a déclaré à ce sujet que « nous avons pris beaucoup de retard dans ce processus, ce qui a nui à la réputation de l'Algérie auprès des instances internationales. Il est évident que le projet de modification et d'alignement est gelé depuis 2018. Aujourd'hui, nous avons tenu notre promesse ».

Sadi, dans sa fonction de ministre, a également évoqué la nécessité de concertation pour promouvoir le sport en Algérie et a insisté sur l'importance d'impliquer les clubs professionnels dans cette dynamique, notamment en mettant en avant d'autres spécialités sportives au sein de ces clubs, en dehors du football. Il a ajouté qu'il doit y avoir une volonté « Nous avons constaté une réponse positive de la part des clubs professionnels. Nous devons ouvrir l'espace pour d'autres spécialités sportives au sein des clubs amateurs, qui doivent jouer un rôle actif, non seulement dans le football. Mon rêve reste que nous devenions champions olympiques grâce aux clubs professionnels, puisque ces clubs disposent des moyens et des budgets financiers considérables ».