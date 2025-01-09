توضيح هام بخصوص تطبيق "بريدي موب"

قدمت مؤسسة "بريد الجزائر"، اليوم السبت، اعتذارها للزبائن عن بعض الاضطرابات المسجلة عبر تطبيق "بريدي موب".

وأكدت الشركة العمومية، في بيان، أن "التطبيق يخضع حاليا لعملية تحسين الأداء بهدف تقديم خدمة أفضل وطمأنت بأنه يخضع لأعلى معايير الحماية".

وأوضحت المؤسسة في ذات البيان أن "معظم العمليات تمت بنجاح غير أن بعض المعاملات سجلت تأخرا محاسبيا، وستكون متوفرة في الحسابات فور انتهاء عملية التحديث".

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد كشفت في بيان أن بعض الزبائن لاحظوا اقتطاع مبالغ مالية من رصيد حسابهم البريدي حين الاطلاع على كشف الحساب دون إجراء أي عملية مالية.

وحسب المنظمة فإن هذا الأمر يعود إلى "خلل تقني يتم العمل على إصلاحه ويتم التصحيح تدريجيا من خلال خبراء مع متابعة لصيقة من خلال خلية أزمة تم تنصيبها منذ أيام"، وطمأنت المنظمة جميع المعنيين الذين تعرضت حساباتهم إلى هذا الاختلال، أنه من "خلال تواصلنا الدائم مع مسؤولي المؤسسة فإن المبالغ المالية المخصومة لم يتم صرفها، ويتم تصحيح المعطيات تدريجيا".