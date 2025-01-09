أولمبيك آقبو يكشف مدربه الجديد

عينت إدارة نادي أولمبيك آقبو التقني الفرنسي، دونيس لافان، مدربا جديدا للفريق، خلفا للجزائري منير زغدود، دون الكشف عن مدة العقد، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم اليوم السبت.

وكتب النادي على صفحته الرسمية في "فايسبوك": "تم تعيين دونيس لافان، المدرب الشهير الذي يتمتع بخبرة واسعة على الساحة الإفريقية، على رأس نادي أولمبيك أقبو".

وأضاف البيان "بفضل قدرته على تسيير الفرق الطموحة، سيقدم لافان خبرته ورؤيته الاستراتيجية للنادي".

وبهذا يخلف لافان، المدرب السابق منير زغدود، الذي تم فسخ عقده أمس الجمعة "بالتراضي" حسبما أشار إليه نادي "الصومام" في بيان آخر.

وبعدما أمضى مشواره كمدافع في صفوف نادي روان، دخل لافان مجال التدريب، حيث أشرف على العديد من الفرق، على غرار أولمبيك نيم، باستيا، ولوهافر في فرنسا، كما درب أندية أخرى في إفريقيا، مثل قطن سبور الكاميروني، النجم الساحلي التونسي، سموحة والاتحاد السكندري المصريين، إضافة إلى المنتخب الكاميروني أيضا.

وأشرف لافان في الجزائر على أندية شبيبة القبائل، شباب قسنطينة واتحاد الجزائر.

وأورد النادي أيضا "يشكل تعيينه لقيادة أولمبيك أقبو خطوة مهمة بالنسبة للفريق الذي يطمح إلى تحقيق أهدافه في البطولة الوطنية".

وأنهى الأولمبي مرحلة الذهاب، في الصف الـ11 برصيد 17 نقطة، علما أنه يبقى منقوص من مباراة متأخرة أمام اتحاد الجزائر.