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إرسال مساعدات إنسانية إلى بوركينا فاسو (فيديو)

11 جانفي 2025 ()
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تم اليوم السبت بالقاعدة الجوية لبوفاريك (البليدة) شحن مساعدات إنسانية موجهة إلى جمهورية بوركينا فاسو.

وخلال إشرافها على عملية شحن هذه المساعدات، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تم شحن حمولة من المساعدات الإنسانية على متن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي متوجهة إلى جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة التي تجمعها مع الجزائر علاقات أخوية قوية".

وأضافت أن هذه المساعدات الإنسانية تشمل "مواد غذائية مختلفة، أدوية، أفرشة، أغطية وخيم وغيرها من المستلزمات".

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