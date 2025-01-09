كأس الجزائر .. صدام قوي في ثمن النهائي

اقتطع نادي مولودية وهران، اليوم السبت، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجزائر بعدما تجاوز مضيفه اتحاد سطيف بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار الدور السادس عشر.

واكتفى أشبال المدرب الفرانكو مالي إيريك شيل، الذي يرجح مغادرته العارضة الفنية للفريق من أجل تدريب المنتخب النيجيري، بهدف وحيد سجله متوسط الميدان مروان دهار في الدقيقة الـ 51 بعد تنفيذ ضربة جزاء.

وسيكون "الحمراوة" على موعد مع مقابلة مثيرة في الدور المقبل عندما يستقبلون على ملعب ميلود هدفي في وهران نادي اتحاد الحراش، الذي تألق أمس وأقصى شبيبة القبائل على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.