مدير "بريد الجزائر" يطمئن

طمأن المدير العام لـ "بريد الجزائر"، لؤي زيدي، المواطنين بخصوص التذبذب الذي مس تطبيق "بريدي موب".

وقال ذات المسؤول في تصريحات للصحافة، اليوم السبت: "لن ينقص أي دينار من حسابات المواطنين".

وأكد زيدي أن الاضطرابات المسجلة خصت بعض عمليات التحويل من حساب إلى حساب، مقدما اعتذاره لزبائن المؤسسة ومضيفا أن "هناك تأخر طفيف في سير العملية لكن المبالغ المالية ستكون في الحسابات يوم الثلاثاء كحد أقصى".

وكانت مؤسسة "بريد الجزائر"، قد نشرت زوال اليوم بيانا أكدت فيه أن "التطبيق يخضع حاليا لعملية تحسين الأداء بهدف تقديم خدمة أفضل وطمأنت بأنه يخضع لأعلى معايير الحماية".

وأوضحت المؤسسة في ذات البيان أن "معظم العمليات تمت بنجاح غير أن بعض المعاملات سجلت تأخرا محاسبيا، وستكون متوفرة في الحسابات فور انتهاء عملية التحديث".