مدرب مولودية وهران يحدد مستقبله

أعلن مدرب مولودية وهران، إيريك شال، مساء اليوم السبت، مغادرته رسميا العارضة الفنية للنادي من أجل تولي تدريب المنتخب النيجيري.

وأدلى المدرب الفرانكو مالي بتصريحات للصحافة، عقب نهاية مقابلة الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية أمام اتحاد سطيف التي حسمها أشباله بهدف وحيد، قال فيها: "هذه آخر مباراة لي وسأكون يوم الإثنين في نيجيريا، مسؤولو الحمراوة أصروا على بقائي لكن نيجيريا لا ترفض، لدي فرصة للإشراف على أحد أفضل المنتخبات في القارة السمراء وحتى في العالم، بالنسبة لي هذا تحد جديد، عندما يمر القطار لا يجب أن نضيع الركوب فيه".

وأضاف ذات المتحدث: "أشكر الجزائر والجزائريين على الاستقبال الذي خصوني به منذ قدومي، وخاصة الجمهور الوهراني وإدارة الفريق التي وضعتني في أفضل الظروف".