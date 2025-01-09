تسهيلات لدخول أفراد الجالية الجزائرية في الخارج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، عن تسهيلات في إجراءات دخول أفراد الجالية الجزائرية في الخارج إلى أرض الوطن وعودتهم إلى مقرات إقامتهم الاعتيادية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان الوزارة: "تعلم وزارة الشؤون الخارجية إلى علم مواطنينا المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية أنه بإمكانهم بصفة استثنائية، وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة، مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج في حالتين".

ووفق ذات البيان فإن الحالة الأولى هي "تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية".

أما الحالة الثانية –حسب البيان - فتتمثل في "تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري حتى وإن كان منتهي الصلاحية".