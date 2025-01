Communiqué important pour la communauté nationale à l'étranger

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce samedi, des facilités dans les procédures d'entrée et de sortie du territoire national pour les membres de la communauté algérienne à l'étranger, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

« Le ministère des Affaires étrangères informe nos citoyens résidant à l'étranger et détenteurs de passeports étrangers en cours de validité qu'ils pourront, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2025, entrer et sortir du territoire national sans obtenir au préalable un visa, tout en respectant l'utilisation des mêmes documents lors de l'entrée et de la sortie dans deux cas», lit-on dans un communiqué du ministère.

Le communiqué précise que le premier cas est la présentation d'un passeport étranger en cours de validité, accompagné d'une carte d'identité nationale biométrique, même si cette dernière est expirée. Quant au deuxième cas, il s'agit de la présentation d'un passeport étranger en cours de validité, accompagné d'un passeport algérien biométrique, même si ce dernier est expiré.