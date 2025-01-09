نتيجة تعقد وضعية شباب بلوزداد

فاز نادي الأهلي المصري على مضيفه نادي استاد ابيدجان الإيفواري بنتيجة (3-1)، اليوم السبت، بملعب -فيليكس هوفويت بوانيي- بالعاصمة ابيدجان، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورغم إنهاء أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف سان جون كوري في الدقيقة الـ 26، عاد حامل اللقب بقوة في المرحلة الثانية في ظل تألق النجم إمام عاشور الذي سجل ثلاثية في الدقائق 53 و73 و90+6.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يرتقي الأهلي مؤقتا إلى ريادة ترتيب المجموعة الثالثة بـ 10 نقاط، متبوعا بأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (8ن) في المركز الثاني، وشباب بلوزداد (6ن) في الصف الثالث، فيما يتذيل النادي الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة.

وبات شباب بلوزداد مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الفوز عندما يحل ضيفا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، يوم غد الأحد بجوهانسبورغ، في مقابلة صعبة جدا على أشبال المدرب عبد القادر عمراني أمام منافس قوي مدعم بالآلاف من أنصاره.

ويبقى الفوز الخيار الأمثل لممثل الجزائر من أجل ضمان التأهل بنسبة كبيرة، رغم أن نتيجة التعادل تبقي على الآمال لكنها تصبح ضئيلة ومرتبطة بفوز الأهلي على الفريق الجنوب إفريقي في الجولة الأخيرة بالقاهرة، في حين تقصي الخسارة غدا رسميا أبناء العقيبة من المنافسة الإفريقية.

ولحساب الجولة السادسة والأخيرة، المقررة بين 17 و19 جانفي، يستقبل شباب بلوزداد فريق استاد ابيدجان الإفواري، فيما يستضيف الأهلي نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.