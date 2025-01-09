اضطراب جوي قوي يجتاح 28 ولاية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشريات خاصة، من اضطراب جوي شديد الفعالية، مرفقا بأمطار وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 إلى 1000 متر، وبرد يستمرّ إلى غاية الثلاثاء القادم على مستوى 28 ولاية.

وفي آخر نشرية لذات المصالح، حذرت من تساقط للثلوج والبرد، بسمك يتراوح بين 5 و10 سم، بداية من اليوم الأحد، بكل من ولايات: تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجلفة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تسبة، أم البواقي، خنشلة، وباتنة.

وفي نشرية أخرى، نبهت مصالح الأرصاد الجوية، إلى تساقط كثيف للثلوج، بسمك يتراوح بين 15 و25 سم، بداية من اليوم، بكل من ولايات تيزي وزو، بويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف، يستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل.

كما ستشهد – حسب نشرية أخرى لذات المصالح- كل من ولايات، عين دفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، وسوق اهراس، تساقط أمطار معتبرة، تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، بداية من يوم غد الإثنين وإلى غاية الثلاثاء.

كما نبهت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية وزوابع، اليوم الأحد، بكل من ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، وأولاد جلال.