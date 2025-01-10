حرائق أمريكا تبقى خارج السيطرة

تستمر حرائق لوس أنجلوس، أو ما يعرف بحرائق كاليفورنيا، في أكل الأخضر واليابس في الولاية الأمريكية، حيث حذرت الهيئات الصحية في هذه الولاية من دخان السحب الناجم عن النيران.

وأعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا ارتفاع عدد ضحايا الحرائق إلى 16 قتيلا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وأوضحت أن 13 شخصا آخرين، على الأقل، في عداد المفقودين.

وأفاد موقع "سي أن أن"، نقلا عن مسؤولين محليين، بأن الحرائق المدمرة تسببت حتى الآن في إحراق أكثر من 12 ألف مبنى، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتدمير أحياء كاملة كانت موطنا لعقارات تقدر بملايين الدولارات.

وتشارك أعداد كبيرة من عناصر الإطفاء في عملية احتواء الحرائق، لكن اشتداد سرعة الرياح، يضعف الآمال في السيطرة على الكارثة، حسب الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية.

ولم تتمكن عناصر الإطفاء من السيطرة إلا على 8 % فقط من النيران، صباح اليوم الأحد، حيث تعيق سرعة الرياح احتواء رقعة اتساع الحرائق. والتهم الحريق الرئيسي، من أصل خمسة حرائق لا تزال متواصلة، أكثر من ثمانية آلاف هكتار على ساحل ماليبو وحي باسيفيك باليسايدس الراقي.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء طالت الجزء الشرقي من باسيفيك باليسايدس في منطقة تضمّ خصوصا مركز "غيتي"، حيث تُعرض في هذا المتحف الشهير، المشيّد في جزء منه بحجر مقاوم للنيران، 125 ألف تحفة فنية.

وفرضت السلطات حظر التجول بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا، في منطقتي باسيفيك باليسايدس وألتادينا الأكثر تضررا، وذلك جراء عمليات النهب التي تتعرض لها المناطق المنكوبة والتي أخليت من سكانها.