شهداء في قصف الاحتلال الصهيوني على مناطق بغزة

استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية المستمر على جباليا ومدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن عددا من المواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال على منطقة المخابرات، شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر نفسها، أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأُصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمالي القطاع.

والليلة الماضية، استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسعف، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الصهيوني، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقل شهيدان وعدد من الجرحى إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف مدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. وفي السياق ذاته، استشهد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال شمالي القطاع.

ويستمر الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة على غزة، منذ نحو عام ونصف العام، والتي خلفت حتى الآن، أكثر من 155 ألف شهيد ومصاب ومفقود، ودمارا شاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.