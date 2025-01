De fortes pluies et de la neige dans 28 wilayas

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies et de la neige sur les hauteurs dépassant 900 à 1000 mètres, qui persistera jusqu'à mardi prochain dans 28 wilayas.

Le bulletin précise que de grêle et de chutes de neige d'une épaisseur de 5 à 10cm concerneront, à partir d'aujourd'hui, les wilayas de Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Djelfa, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tebessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

Des chutes de neige abondantes d'une épaisseur de 15 et 25cm concerneront également à partir d'aujourd'hui, les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj et Sétif, qui persisteront jusqu'à mardi prochain.

Les wilayas d'Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine et Souk Ahras connaîtront, par ailleurs, des pluies importantes, variant entre 20 et 40 mm localement, à partir de lundi et jusqu'à mardi.

Des vents forts souffleront ce dimanche, dans les wilayas de Laghouat, Djelfa, M'sila et Ouled Djellal.