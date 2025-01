Les incendies aux États-Unis restent hors de contrôle

Les incendies de Los Angeles, ou les incendies de Californie, continuent de ravager la région, dévorant tout sur leur passage. Les autorités sanitaires de l'État ont averti des risques liés à la fumée dégagée par les incendies.

Les autorités locales de Californie ont annoncé que le nombre de victimes des incendies a atteint 16 morts, selon les médias locaux. Elles ont précisé qu'au moins 13 autres personnes sont portées disparues.

Selon "CNN", citant des responsables locaux, les incendies dévastateurs ont jusqu'à présent détruit plus de 12 000 bâtiments depuis mardi dernier, réduisant en cendres des quartiers entiers qui abritaient des propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Un grand nombre de pompiers participent à l'effort pour contenir les incendies, mais l'intensification des vents affaiblit les espoirs de contrôler cette catastrophe, selon l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence.

Les pompiers n'ont réussi à maîtriser que 8 % des flammes dimanche matin, la vtesse des vents entravant les efforts pour contenir l'expansion des incendies. Le principal incendie, parmi les cinq encore en cours, a ravagé plus de 8 000 hectares sur la côte de Malibu et le quartier huppé de Pacific Palisades.

Les autorités ont ordonné l'évacuation de la partie est de Pacific Palisades, une zone qui abrite notamment le centre "Getty", où sont exposées 125 000 œuvres d'art dans ce musée célèbre, en partie construit avec une pierre résistante au feu.

Un couvre-feu a été instauré entre 18 h et 6 h du matin dans les zones les plus touchées, à savoir Pacific Palisades et Altadena, en raison des pillages qui ont lieu dans les zones évacuées.