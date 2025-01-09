"دي زاد موب باي".. هكذا تحول الأموال بالهاتف النقال

من المرتقب أن تقوم جل البنوك العمومية والخاصة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني “دي زاد موب باي”، حيث ينتظر مع بداية العمل بالنظام توفير الخدمة للمستخدمين والعملاء في أسابيع قليلة.

وقد أعلنت البنوك وبريد الجزائر مؤخرا عن إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الجديد “دي زاد موب باي” (DZ Mob Pay)، الذي يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع والتحويل المالي بسهولة وأمان باستخدام الهاتف الذكي. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل المعاملات اليومية لكل من المواطنين والتجار، إذ يجمع بين الابتكار، الأمان، والتشغيل البيني. كما يوفر النظام إمكانية إجراء عمليات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بالإضافة إلى تحويل الأموال بين الأفراد بشكل سريع وآمن.

وقد تم الإعلان بمعية جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"، بداية 2025، يسمح باستعمال الهاتف الذكي للقيام بعمليات الدفع والتحويل من طرف البنوك، من شأنه تعزيز الشمول المالي بالجزائر.

ويمكن النظام عملاء عدد من البنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة"، حيث يتم إبراز أهمية هذه التقنية "المجانية، السريعة والعملية" في"تبسيط عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي في البلاد وتقديم خيارات للمواطنين والتجار لوسائل الدفع".

ويجدر الذكر أن ثلاث مؤسسات مالية تقدم حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف الذكي وهي البنك الوطني الجزائري وبنك السلام-الجزائر وبريد الجزائر (حيث تتم العمليات بين زبائن نفس المؤسسة)، وانضم إليهم القرض الشعبي الجزائري.

ويعرف الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الذكي بأنه نظام حديث يسمح لك بدفع ثمن مشترياتك أو تحويل الأموال إلى الآخرين باستخدام هاتفك المحمول بدلاً من النقود أو البطاقات البنكية التقليدية. تخيل أن لديك محفظة إلكترونية صغيرة داخل هاتفك، يمكنك من خلالها إجراء جميع معاملاتك المالية بسهولة وسرعة.

ويعتمد هذا النوع من الدفع على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة "كيور كود" الخاص بالتاجر، مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني، مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

ولتجسيد هذا المسعى، أوضح بوراي أن البنوك وبريد الجزائر قامت بكل الاستثمارات والتجارب الأمنية اللازمة فضلا عن توفير التطبيقات المخصصة لهذا الغرض إضافة إلى الربط بين بيانات بريد الجزائر والبنوك من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم".

وقد أعلن تجمع النقد الآلي في بيان له عن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب بداية من جانفي الجاري، عبر البنوك، موضحا أن هذا النظام الجديد سيسهم في تسهيل "المعاملات اليومية للمواطنين والتجار، خاصة وأنه يجمع بين الابتكار والأمان والتشغيل البيني".

كما سيسمح لجميع المواطنين ب"إجراء جميع عمليات الدفع بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، عبر رمز الاستجابة السريعة وتحويل الأموال بين الأفراد"، كما يمكن المواطنين والتجار من "الاشتراك البسيط والآمن عبر البنوك والبريد الجزائري وكذا مجانية المعاملات للمستخدمين والتجار"، حسب نفس بيان.

وتم عمليا إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر سنة 2022. وكمرحلة أولى، أتيحت الخدمة للزبائن من نفس البنك فقط، قبل أن يتم إطلاق التشغيل البيني للمعاملات عبر الهاتف النقال بفضل منصة سويتش موبايل في جوان 2024، حيث يتمكن الزبائن من القيام بمعاملات دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك. وبالموازاة مع إطلاق هذه الخدمة، تعتزم البنوك إطلاق حملة وطنية تحسيسية وتوعوية بكيفيات وأهمية استعمالها، حسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

مزايا نظام الدفع الالكتروني عبر الهاتف

من بين المزايا التي يقدمها نظام الدفع الالكتروني عبر الهاتف هي الاشتراك السهل والآمن عبر البنوك أو بريد الجزائر، مما يضمن للجميع إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة المتطورة. علاوة على ذلك، يوفر النظام ميزة مجانية المعاملات للمستخدمين والتجار، مما يشكل حافزًا إضافيًا لاعتماده في الحياة اليومية.

كيف يعمل نظام “دي زاد موب باي”

يعتبر نظام “دي زاد موب باي” خدمة دفع إلكتروني مبتكرة تعتمد على الهاتف الذكي لإجراء عمليات الدفع وتحويل الأموال بسهولة وأمان. لبدء استخدام هذا النظام والتمتع بمزاياه، يحتاج المستخدمون إلى إتباع الخطوات التالية:

ويتم استخدام هذا النظام عبر تحميل تطبيق دي زاد موب باي: قم بتحميل التطبيق الخاص بالبنك الذي تتعامل معه أو تطبيق بريد الجزائر إذا كنت تستخدم خدماته، وتأكد من أن التطبيق يدعم ميزة الدفع عبر “دي زاد موب باي”.

كما يتم التسجيل في الخدمة، حيث يتعين على المستخدم بالتسجيل في تطبيق دي زاد موب باستخدام البيانات الشخصية ورقم الهاتف المرتبط بحسابك البنكي أو البريدي. تأكد من إضافة حسابك البنكي أو البريدي ضمن التطبيق.

ويتم تفعيل الخدمة بعد التسجيل في تطبيق دي زاد موب باي يتطلب تفعيل الخدمة تأكيدًا من البنك أو بريد الجزائر. يتم ذلك عبر إرسال رمز تأكيد إلى هاتفك أو بزيارة أقرب وكالة لتفعيل الخدمة.

ويستخدم “دي زاد موب باي” للدفع أو تحويل الأموال والدفع عند المتاجر: مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وكذا الدفع عند الشراء من متجر يدعم “دي زاد موب باي”، حيث يتعين طلب من التاجر عرض رمز الاستجابة السريعة، ليتم بعدها تطبيق الدفع في الهاتف والقيام بمسح الرمز باستخدام الكاميرا، كما يتعين تأكيد الدفع بعد إدخال المبلغ المطلوب دفعه في التطبيق (إذا لم يكن محددًا مسبقًا)، والقيام بعدها بتأكيد عملية الدفع باستخدام رمز PIN الخاص بك أو بصمة الإصبع، وبعدها يتم الحصول على إيصال بعد الدفع، حيث يتلق المعني إشعارًا بالتأكيد من التطبيق. يمكن للتاجر أيضًا التحقق من استلام المبلغ مباشرة.

ومن بين الخدمات المتاحة أيضا تحويل الأموال بين الأفراد عبر دي زاد موب باي، حيث يتم إدخال بيانات المستلم، عبر فتح تطبيق الدفع واختيار خيار “تحويل الأموال“، وتسجيل رقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي للمستلم، ثم تحديد المبلغ وتأكيد العملية: وتحديد المبلغ الذي يراد تحويله، كما يتم تأكيد التحويل باستخدام رمز PIN أو بصمة الإصبع، مقابل ذلك يحصل المستلم على إشعار فوري باستلام الأموال، فضلا عن ذلك تتيح الخدمة دفع للفواتير والخدمات.