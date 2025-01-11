"الأونروا" تحفظ تاريخ لاجئي فلسطين

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، أن الوكالة تعد "الوصي الأمين" على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم، مشيرا إلى أهمية السجلات العائلية التي تم توثيقها وأرشفتها على مدار 75 عاما.

وأوضح لازاريني، في بيان نشرته الوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق "الأونروا" تمكنت من نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مواقع آمنة، حيث تم تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان الحفاظ عليها.

وأضاف المسؤول الأممي أن حماية هذه السجلات تعد عنصرا جوهريا لضمان حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي، مؤكدا أهمية السعي إلى حل دبلوماسي شامل ينهي الاحتلال الصهيوني، ويضع حدا لمعاناة اللاجئين بشكل نهائي.