بوغالي يُستقبل من قبل الرئيس الفنزويلي

استُقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بكراكاس، من قبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا، حسبما أفاد به بيان للهيئة التشريعية.

وأوضح نفس المصدر أن بوغالي نقل إلى الرئيس الفنزويلي "تهاني وتمنيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتوفيق والنجاح في مهامه السامية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد".

وأكد رئيس المجلس بالمناسبة على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين"، معربا "باسم رئيس الجمهورية، عن حرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع فنزويلا في مختلف المجالات".

كما استعرض بوغالي "العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيدا بـ"المواقف الثابتة لفنزويلا في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية".

وخلال ذات اللقاء، أكد بوغالي أن "الجزائر على استعداد تام لمواصلة وتعزير المبادلات التجارية مع فنزويلا، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ رئاسته للبلاد، والرامية إلى تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمارات"، خاصة - مثلما قال - وأن "الأطر القانونية متوفرة بين البلدين، لاسيما في قطاعات المحروقات، الفلاحة، النقل والسياحة".

من جانبه، أعرب الرئيس الفنزويلي عن "شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المشاركة الجزائرية رفيعة المستوى في هذا الحدث التاريخي"، مشيدا بـ"التاريخ الثوري العريق للجزائر". وأكد في ذات الصدد، على نوعية العلاقات مع الجزائر، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين دول الجنوب بهدف ترسيخ قيم السلم ومحاربة الاستعمار الجديد من خلال سياسات اقتصادية تضمن الكرامة والسيادة الاقتصادية للدول".

للإشارة، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى جمهورية فنزويلا، ياسين حاجي، والسفير المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، أحمد هاشمي، وعن الجانب الفنزويلي، كل من رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغاز غوميز، ونائبة الرئيس، ديلسي رودريغا، وكذا وزير الخارجية، إيفان خيل، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية، يوري بيمنتال، وفقا لذات المصدر.



