“DZ Mob Pay”..., comment ça marche

Il est prévu que la plupart des banques publiques et privées adoptent le système de paiement électronique “DZ Mob Pay”, avec la perspective de rendre ce service disponible aux utilisateurs et clients dans quelques semaines.

Les banques et Algérie Poste ont récemment annoncé le lancement du nouveau système de paiement électronique “DZ Mob Pay”, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements et des transferts financiers facilement et en toute sécurité à l’aide d’un smartphone. Ce système vise à faciliter les transactions quotidiennes des citoyens et des commerçants, combinant innovation, sécurité et interopérabilité. En outre, le système offre la possibilité de réaliser des paiements via des codes QR (Quick Response) ainsi que des transferts d’argent entre individus de manière rapide et sécurisée.

Il a été annoncé, en collaboration avec l’Association des Banques et Institutions Financières, que la mise en œuvre du système de paiement électronique “DZ Mob Pay”, début 2025, permettra d’utiliser le smartphone pour effectuer des paiements et des transferts via les banques, contribuant ainsi à renforcer l’inclusion financière en Algérie.

Le système permet aux clients de certaines banques d’effectuer des paiements via mobile en scannant des codes QR. L’importance de cette technologie, décrite comme “gratuite, rapide et pratique”, réside dans sa capacité à simplifier le processus de paiement électronique, à renforcer l’inclusion financière dans le pays et à offrir aux citoyens et commerçants des options modernes de moyens de paiement.

Il convient de noter que trois institutions financières proposent actuellement le service de paiement via smartphone : la Banque Nationale d’Algérie, Al Salam Bank Algérie et Algérie Poste (où les opérations se limitent aux clients d’une même institution). Le Crédit Populaire d’Algérie s’est récemment joint à cette initiative.

Le paiement électronique via smartphone est défini comme un système moderne qui permet de régler vos achats ou de transférer de l’argent à d’autres personnes en utilisant votre téléphone portable au lieu de l’argent liquide ou des cartes bancaires traditionnelles. Imaginez avoir un portefeuille électronique dans votre téléphone, à travers lequel vous pouvez effectuer toutes vos transactions financières facilement et rapidement.

Ce type de paiement repose sur une technologie permettant de lire le code QR du commerçant, ce qui permet au client de régler le montant de ses achats, factures et autres immédiatement, tout en réduisant les temps d’attente dans les files.

Pour mettre en œuvre cette démarche, Bouray a expliqué que les banques et Algérie Poste ont réalisé tous les investissements nécessaires, effectué les tests de sécurité requis et mis à disposition les applications dédiées à cet effet, en plus de l’interconnexion des données entre Algérie Poste et les banques via la société de monétique et de relations interbancaires automatisées “SATIM”.

Le groupement de la monétique a annoncé dans un communiqué l’activation du système de paiement électronique “DZ Mob” dès ce mois de janvier, par le biais des banques. Il a précisé que ce nouveau système contribuera à faciliter les transactions quotidiennes des citoyens et des commerçants, d’autant plus qu’il combine innovation, sécurité et interopérabilité.

Ce système permettra à tous les citoyens d’effectuer toutes leurs opérations de paiement de manière simple, rapide et sécurisée via le code QR et les transferts d’argent entre individus. Il offre également aux citoyens et commerçants une inscription facile et sécurisée via les banques ou Algérie Poste, ainsi que la gratuité des transactions pour les utilisateurs et commerçants, selon le même communiqué.

Le paiement via smartphone a été lancé en Algérie en 2022. Lors d’une première phase, le service était limité aux clients d’une même banque. Puis, l’interopérabilité des transactions via mobile a été introduite en juin 2024 grâce à la plateforme Switch Mobile, permettant aux clients d’effectuer des transactions sans que l’expéditeur et le destinataire soient dans la même banque. Parallèlement, une campagne nationale de sensibilisation sera lancée pour expliquer comment utiliser ce service et mettre en avant son importance, selon le président de l’Association des Banques et Institutions Financières.

Avantages du système de paiement en ligne

Parmi les avantages offerts par le système de paiement électronique via téléphone figurent une inscription facile et sécurisée auprès des banques ou d'Algérie Poste, garantissant à tous l'accès à ce service innovant. En outre, le système offre l'avantage de la gratuité des transactions pour les utilisateurs et les commerçants, ce qui constitue une incitation supplémentaire à l'adopter dans la vie quotidienne.

Fonctionnement du système “DZ Mob Pay”

Le système “DZ Mob Pay” est un service de paiement électronique innovant basé sur le smartphone pour effectuer des paiements et des transferts d'argent de manière simple et sécurisée. Pour commencer à utiliser ce système et profiter de ses avantages, les utilisateurs doivent télécharger l’application spécifique à votre banque ou celle d’Algérie Poste si vous utilisez leurs services, et assurez-vous que l’application prend en charge la fonction de paiement via “DZ Mob Pay”.

L’utilisateur doit s’inscrire dans l’application DZ Mob en renseignant ses informations personnelles ainsi que son numéro de téléphone lié à son compte bancaire ou postal. Veillez à ajouter votre compte bancaire ou postal dans l’application.

Après l’inscription dans l’application DZ Mob Pay, l’activation du service nécessite une confirmation de la banque ou d’Algérie Poste. Cela peut se faire par l’envoi d’un code de confirmation sur votre téléphone ou en visitant l’agence la plus proche pour activer le service.

Le système “DZ Mob Pay” permet d’effectuer des paiements ou des transferts d'argent, y compris lors d'achats en magasin.

Le client doit demander au commerçant d’afficher le code QR. Ensuite, ouvrir l’application de paiement sur le téléphone, scannez le code QR à l’aide de la caméra, et entrer le montant à payer si celui-ci n’est pas prédéfini. Après confirmation de la transaction avec le code PIN ou empreinte digitale, le client recevra immédiatement un reçu via l’application, et le commerçant pourra vérifier la réception du paiement.

Parmi les services disponibles également, le transfert d'argent entre individus via DZ Mob Pay, où les informations du bénéficiaire sont saisies en ouvrant l'application de paiement et en choisissant l'option “Transfert de l'argent”, en enregistrant le numéro de téléphone ou le numéro de compte bancaire du bénéficiaire.

Ensuite, le montant à transférer est déterminé et l'opération est confirmée : en spécifiant le montant à transférer, et en confirmant le transfert à l'aide d'un code PIN ou d'une empreinte digitale.

En contrepartie, le bénéficiaire reçoit une notification immédiate confirmant la réception de l'argent.

De plus, ce service permet également de payer les factures et les services.