طابع بريدي حول السنة الأمازيغية

صدر نهار اليوم الأحد طابع بريدي في إطار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة ” يناير 2975″ بعنوان: “الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية”. الجائزة تم استحداثها حسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في الـ 19 أوت 2020، بهدف إبراز الإنجازات الأدبية والفكرية بمختلف التنوعات اللغوية الأمازيغية المستخدمة في الجزائر، ضمن الفئات التالية: اللسانيات، الأدب المكتوب بالأمازيغية والمترجم إليها، البحوث حول التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي، والبحوث العلمية والتكنولوجية والرقمية.

ولأن الطابع البريدي لا يقتصر أن يكون وسيلة للدمغ لإرسال البعائث فحسب، وإنما هو يحاكي تاريخ الوطن، ويثمن هويته، ويخلد تراثه وثقافته وطبيعته ومعالمه وثرواته واقتصاده ومختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، يأتي هذا الإصدار لتسليط الضوء على أهمية هذه الجائزة في ترقية الإبداع باللغة الأمازيغية، وتثمين التراث الحضاري الوطني الغني، والذي سيُضاف إلى عديد الإصدارات المتعلقة بالهوية الأمازيغية، وتلك التي أبرزت الموروث الثقافي الأمازيغي، كالحلُي والفخار والمعالم الأثرية والألبسة والمأكولات التقليدية.