"Yennayer 2975'': Oblitération d’un timbre-poste

Une cérémonie d'oblitération d'un timbre-poste dédié à la 5ème édition du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes a été organisée dimanche, en marge des festivités nationales de célébration du nouvel an amazigh "Yennayer 2975'', qu'accueille la wilaya de Timimoun, sous le haut-patronage du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie, organisée à la salle de cinéma de Timimoun, a été présidée par le Secrétaire général du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, en présence du conseiller du Président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, Hamid Lounaouci, de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, du représentant du directeur général d'Algérie-Poste, Amokrane Ahmed, et des autorités de la wilaya.

La vente de ce timbre d'une valeur de 25 DA, qui est dédié à la 5ème édition du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes, débutera à partir de dimanche et lundi (12-13 janvier) au niveau de la recette principale de Timimoun, avant d'être généralisée à partir du mardi (14 janvier) aux autres bureaux de Poste de la wilaya, a indiqué à l'APS le directeur de l'Unité Algérie-Poste de Timimoun, Djamel Bakri.

Le Sg du HCA et la délégation l'accompagnant avaient, auparavant, assisté à un cours dispensé à l'école primaire Aicha Oum El-Mouminine, au centre-ville de Timimoun, à l'occasion de Yennayer 2975.

Animé par l'enseignant Hamou Arab, le cours en question a porté sur le sens de la célébration de Yennayer ainsi que ses dimensions historiques reflétant l'identité nationale authentique de la société algérienne.

La cérémonie de remise du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes se déroulera ce soir au théâtre de verdure de Timimoun