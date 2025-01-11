البارصا يهين الريال في نهائي السوبر

ألحق نادي برشلونة، سهرة اليوم الأحد، هزيمة مذلة بغريمه ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسبانية، الذي أقيم في مدينة جدة السعودية..

لثاني مرة خلال هذا الموسم، حقق البارصا فوزا باهرا ضد الريال، رغم أن البداية كانت لرفاق مبابي، هذا الأخير افتتح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة.

ليبدأ بعدها مهرجان الأهداف البرشلونية، بداية بلامين يامال في الدقيقة 22 وبعدها ليفندوفسكي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 36 ، ليعمق رافينيا الفارق في الدقيقة 39.

وفي وقت كان يظن فيه الجميع أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد في المرحلة الأولى، غير أن بالدي أضاف الرابع في الدقيقة 45 + 10 بعد أن احتسب الحكم 10 دقائق كاملة بسبب توقف اللقاء بعد اصابة مبابي.

ولحظات بعد بداية المرحلة الثاني، وجه رافينيا الضربة القاضية لريال شاحب بتوقيعه الهدف الخامس في الدقيقة 48 .

وحاول أشبال أنشيلوتي، العودة بعد طرد حارس البارصا، شيسني بعد عرقلته مبابي عند مدخل منطقة الجزاء، ونفذ رودريغو المخالفة مسجلا الثاني للريال في الدقيقة 60 .

واصطدم بعدها لاعبو الريال بجدار منيع حال دون قلبهم موازين لقاء مجنون.

