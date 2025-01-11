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مجتمع

10 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي لـ11 مركبة بالبليدة

13 جانفي 2025 ()
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خلف إصطدام تسلسلي لـ 11 مركبة، إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، فجر اليوم الإثنين، بولاية البليدة.

ووفق بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن وحداتها ممثلة بـ"الوحدة الثانوية للحماية المدنية بني مراد بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة ووحدة يحياوي بن مالك واولادي عيش، تدخلت في حدود الساعة 04 سا 25 د، على مستوى الطريق السريع بني مراد إتجاه شفة بالقرب من محول وادي العلايق، من أجل حادث مرور تسلسلي بين 11 مركبة ( 02 سيارة سياحية (02 ) شاحنتين (02 ) حافلة لنقل المسافرين 05)سيارات نفعية".

وأشار بيان ذات المصالح، الى أن "الضحايا العشرة (10) تعرضوا لإصابات مختلفة حالتهم واعية، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجلائهم نحو مستشفى فرانس فانون".

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