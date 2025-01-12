غزة: الكشف عن حصيلة 100 يوم بشمال القطاع

تتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، عمليتها العسكرية في المناطق الشمالية بقطاع غزة وتفرض عليها حصارا شاملا منذ الخامس من أكتوبر 2024.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، بأن عدد الشهداء والمفقودين جراء الحرب الصهيوني على شمال القطاع "بلغ نحو 5 آلاف، بينما تجاوز عدد المصابين 9400".

ووفق تقديرات محلية فإن أغلبية المنازل والبنى التحتية في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع قد دمرت بالكامل، كما خرجت المستشفيات عن الخدمة بعد استهدافها.

وتيواصل الاحتلال الصهيوني، عدوانه على غزة بدعم أمريكي للشهر الـ16 على التوالي، حيث استشهد وأصيب في هذه الإبادة الجماعية -وفق توصيف خبراء دوليين- أكثر من 156 ألف فلسطيني، ودُمر معظم البنية التحتية المدنية في القطاع من منازل ومدارس ومستشفيات.