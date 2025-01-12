ثلوج وأمطار على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 إلى 1000 متر.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، أن تساقط الثلوج سيكون بسمك يتراوح ما بين 5 و10 سنتيمترات، وذلك إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجلفة، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة. وفي نشرية ثانية، أفادت المصالح ذاتها بتساقط ثلوج على كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف، حيث يتراوح سمك الثلوج ما بين 15 و25 سنتيمترا، وذلك بداية من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء.

ونبه الديوان إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح ما بين 30 و50 ملم، وقد تصل إلى 70 ملم، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الثلاثاء، على كل من ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.