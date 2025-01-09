أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

وصعدت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر، وسط توقعات بأن تؤثر عقوبات أمريكية أوسع نطاقا في صادرات النفط الروسي إلى الصين والهند.

وحسب المصدر نفسه، حققت أسواق النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة، بسبب الظروف الجليدية في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 06:34 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 1,98 %، لتصل إلى 81,34 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 2,10 %، لتصل إلى 78,18 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وحقق الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب 4,2 % و3,5 %% على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وتزايد الطلب عالميا، مع تراجع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي.



